Обострение на Донбассе: что дальше?
Обострение на Донбассе: что дальше?
© РИА Новости, Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
«Это вызовет цепную реакцию в других областях Украины. Коль скоро ДНР и ЛНР получат какую-то степень автономии, этого потребуют и другие регионы, что приведет Украину к ее окончательному распаду. Во всех этих соображениях есть резон», — сказал политолог.

По его словам, выполнение Минских соглашений для Киева нереально.

Если бы нашелся какой-то президент или команда, которые бы взялись всерьез за выполнение этих соглашений, то они были бы свергнуты местными националистами, которые усиливают свои позиции.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 