«Это вызовет цепную реакцию в других областях Украины. Коль скоро ДНР и ЛНР получат какую-то степень автономии, этого потребуют и другие регионы, что приведет Украину к ее окончательному распаду. Во всех этих соображениях есть резон», — сказал политолог.
По его словам, выполнение Минских соглашений для Киева нереально.
Если бы нашелся какой-то президент или команда, которые бы взялись всерьез за выполнение этих соглашений, то они были бы свергнуты местными националистами, которые усиливают свои позиции.
Полностью интервью можно прочитать здесь.