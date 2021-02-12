Значительная часть украинского политического класса считает, что возврат ДНР и ЛНР под юрисдикцию Киева в рамках Минских соглашений приведет к дестабилизации нынешнего режима на Украине. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал российский политолог Виталий Третьяков

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