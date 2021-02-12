Следующий президент Украины сможет возбудить дело против Владимира Зеленского. Об этом сказал ведущий и режиссер Тигран Кеосаян в эфире издания Украина.ру

По словам Кеосаяна, возвращение после президентства в кинопродюсерскую деятельность — даже не дауншифтинг.

По его мнению, Зеленский уйдет с поста «или вперед ногами, или в наручниках, но уйдет нехорошо».

«Допускаю, что он сядет, — любая следующая власть имеет право возбудить против него дело», — заявил Кеосаян.

План переворота Зеленского: что дальше? © пресс-служба президента Украины

Закрытие телеканалов, по словам Кеосаяна, возможно только в стране с диктаторским режимом. Режиссер предположил, что это может быть предпоследний шаг перед обострением ситуации в Донбассе.

В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».

В ответ партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.