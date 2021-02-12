По словам Кеосаяна, возвращение после президентства в кинопродюсерскую деятельность — даже не дауншифтинг.
По его мнению, Зеленский уйдет с поста «или вперед ногами, или в наручниках, но уйдет нехорошо».
«Допускаю, что он сядет, — любая следующая власть имеет право возбудить против него дело», — заявил Кеосаян.
Однако, добавил он, если Зеленский будет симпатичен своим кураторам, возможно, после ухода с должности ему дадут жить где-то в Америке. Также, предположил ведущий, как итог пребывания на президентском посту его может ждать тяжелая депрессия.
Закрытие телеканалов, по словам Кеосаяна, возможно только в стране с диктаторским режимом. Режиссер предположил, что это может быть предпоследний шаг перед обострением ситуации в Донбассе.
В начале февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. После его указа они прекратили вещание. Персональные санкции также введены в отношении депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем медиахолдинга «Новости».
В ответ партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» объявила о начале процедуры по вынесению импичмента Зеленскому, обвинив его в нарушении конституции и введении цензуры.