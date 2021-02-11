Ее слова прозвучали на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН, которое приурочено к шестой годовщине подписания Минских соглашений.
По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 миллиона жителей Донбасса, половина из которых — женщины.
«Мы призываем все стороны помочь снять избыточные ограничения на свободу перемещения по линии соприкосновения и обеспечить безопасность и открытие дополнительных пунктов ее пересечения», — сказала Ди Карло.
По ее словам, доступ представителей ООН в зону конфликта затруднен, сложной остается ситуация и с медикаментами и медицинским оборудованием.