Пандемия коронавируса усугубила и так сложные социально-экономические условия в зоне вооружённого конфликта в Донбассе. Об этом 11 февраля заявила заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло

Без вины виноватая. Виновна ли Москва в нарушении «Минска»? © пресс-служба презитента Украина

По данным ООН, в гуманитарной помощи нуждаются около 3,4 миллиона жителей Донбасса, половина из которых — женщины.

«Мы призываем все стороны помочь снять избыточные ограничения на свободу перемещения по линии соприкосновения и обеспечить безопасность и открытие дополнительных пунктов ее пересечения», — сказала Ди Карло.

По ее словам, доступ представителей ООН в зону конфликта затруднен, сложной остается ситуация и с медикаментами и медицинским оборудованием.