Украинская певица Злата Огневич, экс-депутат Верховной Рады от «Радикальной партии» Олега Ляшко, на днях рассказала в Instagram, как ее подставили мошенники

В видеоролике Огневич еле сдерживает слезы. Певица рассказала, что около года назад от ее имени кто-то договорился с известным украинским брендом о рекламных услугах и взял предоплату в 5 тысяч долларов.

У любимицы Ляшко Огневич украли Сатурн © commons.wikimedia.org, Albin Olsson

«Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления», — написала Огневич.

«Слёз не стоит ваших, а наказать нужно», «Киберполиция в помощь!», «Странно как-то. И бренд молчал год. И деньги отдали так просто кому-то», — написали в комментариях.