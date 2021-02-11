В видеоролике Огневич еле сдерживает слезы. Певица рассказала, что около года назад от ее имени кто-то договорился с известным украинским брендом о рекламных услугах и взял предоплату в 5 тысяч долларов.
Она заявила, что это стало колоссальным ударом по ее репутации. Также певицу удивило, что бренд не связался с ней напрямую.
«Я в полнейшем бешенстве!!! Мечтаю, чтобы в нашей стране воров наказывали, как когда-то в арабских странах: отрезали конечности, в зависимости от тяжести преступления», — написала Огневич.
«Слёз не стоит ваших, а наказать нужно», «Киберполиция в помощь!», «Странно как-то. И бренд молчал год. И деньги отдали так просто кому-то», — написали в комментариях.