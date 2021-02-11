Зависимость Белоруссии от России — это образ, который создал Александр Лукашенко. Об этом 11 февраля заявила экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, слова которой в своём Telegram-канале приводит депутат Рады от «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

«Мы будем отстаивать независимость страны… Лукашенко сейчас держится на силовиках и на Путине», — считает Тихановская.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.