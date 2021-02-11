«Это не автоматический процесс. На данный момент он является членом партии. Других решений пока не принималось», — сказал Корниенко.
На съезде в начале февраля Дубинского исключили из фракции «Слуги народа». За его исключение проголосовали 198 депутатов. Его коллеги по партии отмечали, что другие вопросы на съезде не рассматривались.
Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует от президента Владимира Зеленского избавиться от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.
США ввели санкции против Дубинского за его связи с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, который публиковал компромат на Демпартию и Байдена и обнародовал их связь с коррупцией на Украине.