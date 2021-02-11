Депутата Верховной Рады Александра Дубинского не исключили из партии «Слуга народа». Об этом в комментарии Vesti.ua заявил 11 февраля глава политсилы Александр Корниенко

«Это не автоматический процесс. На данный момент он является членом партии. Других решений пока не принималось», — сказал Корниенко.

Госдеп, Дубинский и раскол «Слуги народа» © Facebook, Teletriumf

Ранее сообщалось, что посольство США на Украине требует от президента Владимира Зеленского избавиться от Дубинского, в противном случае никакой коммуникации с президентом Джо Байденом у украинского президента не будет.

США ввели санкции против Дубинского за его связи с депутатом Верховной Рады Андреем Деркачом, который публиковал компромат на Демпартию и Байдена и обнародовал их связь с коррупцией на Украине.