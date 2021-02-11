Географическая уязвимость Белоруссии не дает возможность сохранять статус нейтральной страны. Об этом 11 февраля, выступая перед делегатами Всебелорусского народного собрания, заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей

Накануне Всебелорусского собрания. Ветер перемен или консервация кризиса? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк была в эпицентре двух мировых войн и продолжает находиться в эпицентре мировых событий, интересов глобальных игроков и сейчас.

«Что дальше и каков выход? На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует», — сказал Макей.

Основная причина событий прошлого года лежит в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных мировых политических игроков, добавил Владимир Макей.

Ранее на Всебелорусском собрании президент Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на всенародное голосование в начале 2022 года.