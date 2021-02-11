По его словам, Белоруссия была в эпицентре двух мировых войн и продолжает находиться в эпицентре мировых событий, интересов глобальных игроков и сейчас.
«Что дальше и каков выход? На мой взгляд, закрепленное в конституции стремление Беларуси к нейтралитету не соответствует текущей ситуации. В современном глобализированном мире, пронизанном интернационализацией, нейтралитета в его классическом понимании уже не существует», — сказал Макей.
Основная причина событий прошлого года лежит в геополитическом столкновении разнонаправленных интересов крупных мировых политических игроков, добавил Владимир Макей.
Ранее на Всебелорусском собрании президент Александр Лукашенко заявил, что проект новой конституции страны вынесут на всенародное голосование в начале 2022 года.