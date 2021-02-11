Зампредседателя националистической партии «Свобода», бывший депутат Верховной Рады Андрей Ильенко созывает митинг под Окружной административный суд Киева после решения вернуть проспекту Бандеры в столице название Московский проспект. Об этом 11 февраля он написал в Facebook

Акция протеста планируется 12 февраля в 11:00 (12:00 мск). Также Ильенко призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить работу суда. Киевские чиновники оспорят переименование проспекта Бандеры © commons.wikimedia.org, Leonid Andronov

«Одиозный коррупционный Окружной административный суд Киева отменил переименование проспекта Бандеры и вернул ему название Московский. Что ж, настало время закрывать этот гадюшник. Владимир Зеленский, у вас есть конституционное право сделать это уже сейчас», — говорится в сообщении.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Также названия сменили еще две улицы.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.