Президент Украины Владимир Зеленский стал продолжателем политики своего предшественника Петра Порошенко, сказал киевский политолог Александр Семченко на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

Зеленский стал президентом Украины как раз благодаря тому, что противопоставил себя Порошенко и обещал посадить его в тюрьму после прихода к власти.

«На Украине при Зеленском происходит то же самое, что при Порошенко, Зеленского даже называют «Порошенко второго срока», — сказал Семченко.

По его мнению, то, что сейчас делает Зеленский, не наблюдалось при Порошенко только потому, что он был на первом сроке.

«Будь Порошенко на втором сроке, мы увидели бы то же самое, может быть даже раньше и в больших масштабах, в том числе закрытие телеканалов и попрание любых свобод», — констатировал эксперт.

Продолжая Порошенко. Зачем Зеленский возвращается к томосу © пресс-служба президента Украины

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.