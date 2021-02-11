На Украине уже полным ходом идет распродажа земель сельскохозяйственного назначения, рассказал журналист Дмитрий Василец на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.

«Закрывают эти каналы и к чему-то готовятся, потому что если брать итоги земельной реформы, то нашу государственную землю уже передали конкретно в государственную собственность и начали "пилить" ее потихоньку, продавать в коммерческое использование», — сказал Василец.

Битва за землю: в чьих интересах Киев проводит земельную реформу © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Он также выразил опасение, что зачистка киевским режимом оппозиционных СМИ на Украине может быть подготовкой медиаполя «к какому-то серьезному конфликту».

Василец полагает такое развитие событий вполне вероятным, поскольку «как-то уж слишком сильно отличается Украина при Байдене от Украины при Трампе».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.