Министерство иностранных дел Украины считает, что принятый Европейским парламентом доклад по имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС содержит важные сигналы для дальнейшего сотрудничества. Об этом 11 февраля сообщает министерство на своем сайте

По мнению МИД Украины, в докладе отмечается, что Украина достигла значительного прогресса в выполнении обязательств в рамках Соглашения об ассоциации и интеграции с Европейским союзом.

«Украинская сторона внимательно учтет рекомендации относительно необходимости завершения начатых реформ, в частности в сферах верховенства права, надлежащего управления и борьбы с коррупцией», — говорится в сообщении.

Европарламент назвал условие для членства Украины в ЕС © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

В докладе отмечается, что поддержка Украины со стороны ЕС, в том числе финансовая, зависит от выполнения обязательств, особенно в борьбе с коррупцией. Отдельное внимание евродепутаты уделили коррупции среди украинских судей.

Они также согласились с тем, что решения Конституционного суда Украины, которые касались антикоррупционных органов, и дальнейший кризис стал угрозой для способности президента Владимира Зеленского проводить реформы.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование. НАПК во исполнение решения КСУ закрыло доступ к Реестру электронных деклараций.

В НАПК заявили, что судьи приняли это решение в собственных интересах, поскольку ведомство возбудило против них дела за недостоверное декларирование. Зеленский созвал срочное закрытое заседание СНБО и внес в Раду проект закона, которым предлагается признать, что решение суда принято в условиях реального конфликта интересов.

Полномочия состава КСУ, который действовал на момент принятия им этого решения, согласно проекту закона, прекращаются со дня вступления в силу данного закона.