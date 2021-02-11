Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Николай Тищенко, который в настоящее время возглавляет киевскую организацию партии, вскоре будет переведен на аналогичную должность в Закарпатье. Об этом 11 февраля сообщает LB.ua, ссылаясь на источник в «Слуге народа»

По данным СМИ, Тищенко уже дал свое согласие.

О решении планируется сообщить во время большого съезда в конце февраля. Скандального депутата застали в Раде за странным занятием © Instagram, nikolaytyshchenko

«Одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, — возобновление работы местного аэропорта», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщили, что на съезде партии 11 февраля «Слуга народа» готовится выдвинуть кандидатом в депутаты спортсмена Василия Вирастюка.

Довыборы в парламент состоятся 28 марта 2021 года.

Тищенко не раз попадал в скандальные ситуации: ранее в социальных сетях он рассказывал о народных методах лечения коронавируса, в том числе рекомендовал всем следовать его примеру и употреблять «украинский антибиотик от пневмонии» — сало. Позже сам депутат заразился коронавирусом.

Также журналисты застали Тищенко за странным занятием прямо во время заседания Рады. Пока его коллеги работали, депутат встал, включил фронтальную камеру на телефоне и делал селфи.