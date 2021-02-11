По данным СМИ, Тищенко уже дал свое согласие.
О решении планируется сообщить во время большого съезда в конце февраля.
«Одна из основных задач, которые встанут перед Тищенко, — возобновление работы местного аэропорта», — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщили, что на съезде партии 11 февраля «Слуга народа» готовится выдвинуть кандидатом в депутаты спортсмена Василия Вирастюка.
Довыборы в парламент состоятся 28 марта 2021 года.
Тищенко не раз попадал в скандальные ситуации: ранее в социальных сетях он рассказывал о народных методах лечения коронавируса, в том числе рекомендовал всем следовать его примеру и употреблять «украинский антибиотик от пневмонии» — сало. Позже сам депутат заразился коронавирусом.
Также журналисты застали Тищенко за странным занятием прямо во время заседания Рады. Пока его коллеги работали, депутат встал, включил фронтальную камеру на телефоне и делал селфи.