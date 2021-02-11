В целом, уверена Скади, наступивший год будет временем тяжелой работы и борьбы нового с бесперспективным и исчерпавшим себя прошлым. Причем самым сложным периодом года, по версии астролога, станет июнь, когда может кардинально измениться вектор международных отношений.
«Правление» Черной Луны продлится до 19 июля, к этому моменту, считает Скади, у многих людей изменится отношение к материальным благам и своему телу.
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Примерно с середины декабря человечество ждет новый период испытаний, ретроградная Венера в Козероге приведет к откату в старые отношения и старую политику.
А вот ослабевание эпидемии коронавируса, по данным астролога, началось еще 20 декабря уже прошлого года. В 2021-м мир вернется к привычному ритму жизни, где COVID-19 будет сезонной вирусной инфекцией, которая уже не будет пугать людей.