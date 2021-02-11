По китайскому календарю новый, 2021 год наступит 11 февраля в 22:05 по московскому времени. Свой астрологический прогноз на предстоящие 12 месяцев составила украинский астролог Марина Скади. По ее мнению, человечество в целом и Украину в частности в ближайшее время ждет глобальная политическая нестабильность. Об этом 11 февраля написали Факты ICTV

В целом, уверена Скади, наступивший год будет временем тяжелой работы и борьбы нового с бесперспективным и исчерпавшим себя прошлым. Причем самым сложным периодом года, по версии астролога, станет июнь, когда может кардинально измениться вектор международных отношений.

«Правление» Черной Луны продлится до 19 июля, к этому моменту, считает Скади, у многих людей изменится отношение к материальным благам и своему телу.

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А вот ослабевание эпидемии коронавируса, по данным астролога, началось еще 20 декабря уже прошлого года. В 2021-м мир вернется к привычному ритму жизни, где COVID-19 будет сезонной вирусной инфекцией, которая уже не будет пугать людей.