2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.
«Я наблюдаю репрессии, которые были при Порошенко и идут при Зеленском. Видим, сейчас закрывают телеканалы и, очевидно, к чему-то готовятся», — сказал Василец.
Ранее главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов отметил, что команда Зеленского убирает «все медиариски для того, чтобы что-то сделать — может быть, рынок земли запустить или войну в Донбассе».
Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.
В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.
Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.