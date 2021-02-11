Репрессивный характер украинской власти во время президентства Владимира Зеленского не изменился, сказал украинский журналист Дмитрий Василец на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.

«Я наблюдаю репрессии, которые были при Порошенко и идут при Зеленском. Видим, сейчас закрывают телеканалы и, очевидно, к чему-то готовятся», — сказал Василец.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.