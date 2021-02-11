В Одессе неизвестные напали на журналистов 7-го канала Игоря Гвоздева и Виктора Надюка, которые снимали видеосюжет о нелегальной торговле сигаретами на рынке Северный. Об этом 11 февраля сообщила пресс-служба Национального союза журналистов Украины (НСЖУ)

На Украине будут сажать на 15 лет за нападение на журналистов © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Игоря Гвоздева и Виктора Надюка вызвала полицию, написала заявление о препятствовании и сняла побои. В то же время камера и отснятый материал уцелели», — говорится в сообщении.

Председатель НСЖУ Сергей Томиленко призвал Нацполицию провести оперативное расследование и завершить его «весомым наказанием нападающих» по новому законодательству, предусматривающему существенные штрафы.

В начале февраля Верховная Рада ужесточила ответственность за нападения на журналистов. Теперь препятствование работе сотрудников СМИ карается штрафом от 8,5 тыс. до 17 тыс. гривен (22,6–45,1 тыс. рублей), или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

В 2020 году на Украине было совершено 77 нападений на журналистов. Лидерами антирейтинга среди регионов являются Киев и Киевская область, где было зафиксировано 26 нападений на медийщиков.