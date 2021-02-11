«В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, — я думаю, мы справимся, — мы внесем его на всенародное голосование, на референдум», — сказал белорусский лидер.
Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11 и 12 февраля шестой раз в истории Белоруссии на фоне острого внутриполитического кризиса.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе.
По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса.
До 2022 года в конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.