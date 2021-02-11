Проект новой конституции Белоруссии будет вынесен на референдум в начале следующего года. Об этом в четверг, 11 февраля, на Всебелорусском народном собрании заявил президент республики Александр Лукашенко, передает Sputnik Беларусь

«В течение этого года проект конституции будет готов, и он будет в течение года обсужден всенародно. А в начале следующего года как минимум, — я думаю, мы справимся, — мы внесем его на всенародное голосование, на референдум», — сказал белорусский лидер.

Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11 и 12 февраля шестой раз в истории Белоруссии на фоне острого внутриполитического кризиса.

«Президент ждет четких мероприятий», — руководители спецслужб Белоруссии о Лукашенко © CC0, Pixabay

По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса.

До 2022 года в конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.