Глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков 11 февраля пожаловался главе профильного комитета Верховной Рады на то, что зарплата сотрудников МВД в три раза ниже, чем у работников новосозданного Бюро экономической безопасности, передает Интерфакс-Украина

Расхитителями государственных денег на Украине займется БЭБ © CC0, Pixabay Денису Монастырскому.

В ответ Монастырский сыронизировал, что вопрос касается создания новых органов.

«Давайте посмотрим на НАБУ, ГБР, тут разве что вопрос пересоздать еще раз органы полиции», — сказал глава профильного Комитета.

Глава МВД возмутился, что из-за этого «кто-то будет работать, а кто-то будет получать зарплату».

В конце января Рада приняла законопроект № 3087-д, который предусматривает создание Бюро экономической безопасности. Проект появился в парламенте еще в июле прошлого года после того, как украинские власти обязались запустить это ведомство в рамках Меморандума с МВФ.

По задумке авторов законопроекта (Данил Гетманцев, Алексей Устенко, Алексей Ковалев, Ольга Смаглюк-Василевская, Роберт Горват и другие), Бюро экономической безопасности должно было заменить налоговую милицию и взять на себя все полномочия по расследованию экономических преступлений.