«Мы рады, и мы последовательно выступали за создание Бюро экономической безопасности, но как-то некрасиво получилось, что законодатель предусмотрел заработную плату для этих сотрудников в три раза больше, чем у пограничников и полицейских. Прошу вас с этим поработать», — сказал Аваков, обращаясь к главе профильного комитета Рады Денису Монастырскому.
В ответ Монастырский сыронизировал, что вопрос касается создания новых органов.
«Давайте посмотрим на НАБУ, ГБР, тут разве что вопрос пересоздать еще раз органы полиции», — сказал глава профильного Комитета.
Глава МВД возмутился, что из-за этого «кто-то будет работать, а кто-то будет получать зарплату».
В конце января Рада приняла законопроект № 3087-д, который предусматривает создание Бюро экономической безопасности. Проект появился в парламенте еще в июле прошлого года после того, как украинские власти обязались запустить это ведомство в рамках Меморандума с МВФ.
По задумке авторов законопроекта (Данил Гетманцев, Алексей Устенко, Алексей Ковалев, Ольга Смаглюк-Василевская, Роберт Горват и другие), Бюро экономической безопасности должно было заменить налоговую милицию и взять на себя все полномочия по расследованию экономических преступлений.