Американский боксер Теофимо Лопес, признанный абсолютным чемпионом мира в легком весе, поблагодарил своих украинских фанатов со словами «Слава Украине». Ролик 11 февраля разместил в Instagram юрист спортсмена Николай Ковальчук

«Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов, всех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!» — сказал Лопес.

При этом последнюю фразу он произнес по-украински. За кадром кто-то, вероятно Ковальчук, добавил: «Героям слава».

«Сразу видно, что казак», «Хорошо… Вижу, что не москаль», «Лопес красава… Это был контрольный выстрел в ватную бошку Ломаченко», «Лопес гордость всех патриотов Украины», — написали в комментариях.

Травля боксёра Ломаченко: украинские националисты стали патриотами США © AFP, Yong Teck Lim/Getty Images

Ранее, в октябре 2020 года, в Лас-Вегасе 32-летний украинский спортсмен Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса, неожиданно уступив по очкам представителю США, 23-летнему Теофимо Лопесу.

Поражению Ломаченко, который называл украинцев, русских и белорусов одним народом, обрадовались некоторые украинские политики. Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что американец Лопес стал ближе для Украины, чем Ломаченко.