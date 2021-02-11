«Всем привет. Это Теофимо Лопес. Хочу поблагодарить всех своих фанатов, всех, кто меня поддерживает в Украине. Слава Украине!» — сказал Лопес.
При этом последнюю фразу он произнес по-украински. За кадром кто-то, вероятно Ковальчук, добавил: «Героям слава».
«Сразу видно, что казак», «Хорошо… Вижу, что не москаль», «Лопес красава… Это был контрольный выстрел в ватную бошку Ломаченко», «Лопес гордость всех патриотов Украины», — написали в комментариях.
Ранее Лопес вместе с отцом, который является его тренером, также поприветствовал своих фанатов на Украине и передал привет братьям Кличко. Он поднял тост «за будущего президента Украины» — Кличко.
Ранее, в октябре 2020 года, в Лас-Вегасе 32-летний украинский спортсмен Василий Ломаченко потерял три чемпионских пояса, неожиданно уступив по очкам представителю США, 23-летнему Теофимо Лопесу.
Поражению Ломаченко, который называл украинцев, русских и белорусов одним народом, обрадовались некоторые украинские политики. Так, мэр Львова Андрей Садовый заявил, что американец Лопес стал ближе для Украины, чем Ломаченко.