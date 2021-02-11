Отчасти прекращение кровопролития на востоке Украины – заслуга властей Белоруссии, заявил 11 февраля делегатам Всебелорусского народного собрания президент Александр Лукашенко. Трансляцию его выступления вели белорусские телеканалы

Накануне Всебелорусского собрания. Ветер перемен или консервация кризиса? © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

В том числе благодаря ее работе «люди тысячами не гибнут, война приостановлен»,

«К сожалению, об этом все меньше уже вспоминают украинские политики, да и руководство страны — по известным причинам. Но не украинский народ, я в этом абсолютно убежден. Украинцы были и останутся всегда нашими соседями, нашими друзьями, нашими братьями», — заверил Лукашенко.

Власти Украины начали военную операцию против народных республик Донбасса, объявивших о своей независимости после госпереворота в Киеве, в апреле 2014 года. По данным ООН, жертвами конфликта стали 13 тысяч человек.