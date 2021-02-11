Украинские власти запустили настоящий конвейер репрессий в отношении журналистов, рассказал исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский на мультимедийной конференции в студии редакции Украина.ру 11 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций против телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne, в результате чего они прекратили эфирное вещание.

«Это даже не арифметическая, а какая-то геометрическая прогрессия, в которой растет число журналистов, которые лишились работы по таким совершенно репрессивным мотивам», — подчеркнул Вышинский.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Как известно, предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».

Мультимедийная конференция «Независимая украинская журналистика будет вещать из России?» состоялась 11 февраля в рамках проекта «Украинское досье» издания Украина.ру.

В ней приняли участие исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский, поэт и публицист Анна Ревякина, доктор политических наук, блогер Александр Семченко, журналисты Тарас Незалежко и Дмитрий Василец.

Ведущий — главный редактор издания Украина.ру Искандер Хисамов.