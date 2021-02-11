Общемировой протест стал отражением системного политического, экономического, социального и духовного кризиса, который охватил планету, заявил 11 февраля делегатам Всебелорусского народного собрания президент Белоруссии Александр Лукашенко. Трансляцию его выступления вели белорусские телеканалы

«Я думаю, что пришло время вынести эту тему на международный уровень, пока не перевернулась планета, посмотреть на нее как на глобальную проблему, которая подтачивает основы сложившегося не только миропорядка, но и порядка в отдельных государствах», — предложил белорусский лидер.

ВНС преткновения. Байден заговорил с Лукашенко языком ультиматумов © REUTERS, Leah Millis

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.