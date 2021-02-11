Марк Цукерберг, на днях подавший в Арбитражный суд Москвы заявление о банкротстве, является уроженцем Украины. Об этом сообщил Telegram-канал Mash 11 февраля

Ранее, 9 февраля, в российской картотеке арбитражных дел появилось заявление о банкротстве Марка Цукерберга.

Согласно данным Mash, прежнее имя Цукерберга — Юрий Шишлянников. Он родился в селе Вельтенском близ Херсона.

Украина хочет обложить налогами Facebook и Instagram © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк Марк Эллиот Цукерберг.

Таким образом, он стал полным тезкой основателя «Фейсбука». По данным агентства Bloomberg и журнала Forbes, настоящий Цукерберг входит в пятерку богатейших людей мира.

«Набрал кредитов, стал трейдером, пошёл к успеху, но тут свернул, там опоздал — в общем, как-то не задалось с конечной целью. Погорел, всё потерял, но долги ему прощать никто не собирался. Поэтому Марк/Юрий плюнул на всё и объявил себя банкротом», — сообщили в паблике.