Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич считает проблемой то, что если предприниматели уйдут с Майдана, обратно полиция их не пустит.
«С 15 декабря мы мирно протестуем за права и свободы — за право на труд, на предпринимательство. Власть делает все, чтобы нас убрать с Майдана, потому что мы неудобны, потому что мы мозолим глаза и являемся едва ли не единственным образцом мирной, но упорной борьбы», — говорится в сообщении.
Предприниматели продолжают протест 57-е сутки. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП (физические лица-предприниматели) до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.