Жена погибшего участника протестных акций на Майдане 2013-2014 гг. Юлия Цепун, которая является организатором мероприятий по чествованию памяти «Небесной сотни», потребовала от предпринимателей освободить центр Киева, чтобы пройти маршем памяти 18-20 февраля. Об этом 11 февраля сообщает «Страна.ua»

Лидер движения SaveФОП Сергей Доротич считает проблемой то, что если предприниматели уйдут с Майдана, обратно полиция их не пустит. Протесты ФОПов: предприниматели ищут «кротов» в своих рядах © AFP, Sergei SUPINSKY

«С 15 декабря мы мирно протестуем за права и свободы — за право на труд, на предпринимательство. Власть делает все, чтобы нас убрать с Майдана, потому что мы неудобны, потому что мы мозолим глаза и являемся едва ли не единственным образцом мирной, но упорной борьбы», — говорится в сообщении.

Предприниматели продолжают протест 57-е сутки. Ранее парламент отсрочил введение кассовых аппаратов для некоторых категорий ФОП (физические лица-предприниматели) до 2022 года. Участники митинга недовольны принятым проектом закона, так как в нем содержится много категорий, на которых отсрочка по кассовым аппаратам не распространяется.