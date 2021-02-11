После первых записей действие нового аккаунта экс-губернатора Харьковской области Михаила Добкина в «Твиттере» приостановили. Об этом политик рассказал в своем «Инстаграме» 11 февраля

На днях Добкин сообщил аудитории в «Инстаграме», что снова завел аккаунт в «Твиттере». Он заявил о цели набрать 100 тыс. подписчиков.

Добкин влип в скандал в прямом эфире — видео © Facebook, Михаил Добкин заблокировали, вероятно, из-за слова «соросенок» в описании фрагмента передачи.

«Что общего между мной и Трампом? Правильно, мы оба пострадали в «Твиттере» за борьбу с Соросом и его соросятами. Но никакой бан тебе не страшен, если борешься за свободу слова, демократию и верховенство права», — написал Добкин.

Он заявил, что переходит к «партизанской войне за право человека на жизнь в Украине без Сороса и его соросят».

Ранее «Твиттер» заблокировал страницу экс-президента США Дональда Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Представитель руководства компании заявил, что аккаунт Трампа заблокирован без возможности восстановления.