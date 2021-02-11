Производство автотранспорта на Украине в начале года сократилось по сравнению с прошлым годом на 30%. Об этом сообщили на сайте «Укроборонпрома» 10 февраля

«В январе 2021 года предприятия украинского автопрома изготовили 604 ед. автотранспортных средств, что на 29% меньше, чем в первом месяце 2020 года», — говорится в сообщении.

За первый месяц 2021 года на Украине произвели 576 легковых автомобилей (325 на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) и 251 на Еврокаре).

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За месяц в Украине было произведено всего 24 автобуса, что на 58% меньше по сравнению с январем прошлого года.

Из них 15 штук произвели на заводе «Черкасский автобус», на ЗАЗе выпустили 8 автобусов и на Часовоярском автобусном заводе — 1.