«В январе 2021 года предприятия украинского автопрома изготовили 604 ед. автотранспортных средств, что на 29% меньше, чем в первом месяце 2020 года», — говорится в сообщении.
За первый месяц 2021 года на Украине произвели 576 легковых автомобилей (325 на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАЗ) и 251 на Еврокаре).
Отмечается, что, хотя в январе текущего года статистику в этом сегменте формировали уже два предприятия — (ЗАЗ) и Еврокар, — а не одно, как в прошлом году, выпуск легковых автомобилей в годовом исчислении упал почти на 27%.
За месяц в Украине было произведено всего 24 автобуса, что на 58% меньше по сравнению с январем прошлого года.
Из них 15 штук произвели на заводе «Черкасский автобус», на ЗАЗе выпустили 8 автобусов и на Часовоярском автобусном заводе — 1.