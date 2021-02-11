Служба безопасности Украины выявила ячейку международной террористической организации «Исламское государство» (ИГ) в Киевской области. Об этом 11 февраля ведомство сообщает на своем сайте

«Его лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами», — говорится в сообщении.

Сообщается, что они должны были отсидеться на Украине после совершенных преступлений. Правоохранители провели девять обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. При обысках были найдены гранаты, гранатометные выстрелы, черновики с записями финансовых переводов из Сирии, также обнаружена символика ИГ, религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков.

Украинцы снабжали ИГ* «таблетками страха» - видео © CC0, Pixabay

Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что украинцы снабжали ИГ «таблетками страха». Контрабандисты пытались переправить через Одессу в одну из стран Персидского залива 750 килограммов психотропного вещества под названием каптагон.

*Деятельность организации запрещена в РФ