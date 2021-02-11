«Его лидером является боевик, находящийся в розыске в одной из стран Восточной Европы за участие в боевых действиях в Сирии. В 2019 году по поддельным документам прибыл в Украину и собрал группу "единомышленников", все участники которой являются иностранцами», — говорится в сообщении.
Сообщается, что они должны были отсидеться на Украине после совершенных преступлений. Правоохранители провели девять обысков по адресам проживания и укрытия фигурантов дела. При обысках были найдены гранаты, гранатометные выстрелы, черновики с записями финансовых переводов из Сирии, также обнаружена символика ИГ, религиозно-экстремистская литература автора, причастного к вербовке боевиков.
Также отмечается, что участники организации подделывали паспорта граждан Украины и РФ и осуществляли легализацию на территории Украины выходцев из стран Ближнего Востока и Центральной Азии.
Расследование проводилось в рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса.
Ранее сообщалось, что украинцы снабжали ИГ «таблетками страха». Контрабандисты пытались переправить через Одессу в одну из стран Персидского залива 750 килограммов психотропного вещества под названием каптагон.
*Деятельность организации запрещена в РФ