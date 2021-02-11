Окружной административный суд Киева отменил решение столичного горсовета о переименовании улицы Суворова в улицу организатора дивизии СС «Галичина» Михаила Омеляновича-Павленко и Московского проспекта в проспект Степана Бандеры в Киеве. Об этом 11 февраля сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский в Facebook

В Тернополе презентовали сборник статей пособника нацистов Бандеры © Степан Бандера | Степан Бандера | Перейти в фотобанк «Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!» — писал Омелянович-Павленко, в честь которого переименовали одну из центральных улиц Киева. В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.