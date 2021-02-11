Отмечается, что решение принято по иску организации «Общественный контроль и порядок». Суд также оштрафовал Киевский горсовет на 9,2 тысячи грн (около 25 тысяч рублей) за непредоставление данных для судебной экспертизы.
«Весть о создании дивизии СС Галичина наполняет нас невероятной радостью. Хайль Гитлер!» — писал Омелянович-Павленко, в честь которого переименовали одну из центральных улиц Киева.
В мае 2015 года на Украине вступил в силу пакет законов о декоммунизации, приравнявших коммунизм к нацизму. Власти приняли решение переименовать населенные пункты, а также убрать советские памятники из городов и поселков.