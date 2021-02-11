Депутат от партии «Голос» Наталья Пипа обратилась в Службу безопасности Украины с требованием разобраться с учебником истории, в котором говорится, что Одессу, Днепр, Симферополь и Севастополь основала Россия. Об этом она заявила 10 февраля в эфире телеканала «Украина 24»

Речь идет об учебнике истории для 8 класса авторства Марьяна Мудрого и Елены Аркуши.

«Не только мама может раму мыть»: Украина перепишет учебники для гендерного равенства © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк отметила, что в начале февраля учебник был принят в печать по решению конкурсной комиссии Министерства образования и науки, несмотря на то что двое из шести членов комиссии были против.

По ее словам, у авторов было 10 дней на работу над замечаниями комиссии. По словам депутата, Министерство образования 15 февраля может дать свой гриф и учебник пойдет в печать. Пипа заявила, что подала жалобу на учебник в СБУ.

«Россия основала Одессу, Днепр, Симферополь, Севастополь… А если бы Гетманщина и Запорожье привели внутреннее устройство и экономическую модель к российскому образцу, то Россия не трогала бы украинское государство!" Вы представляете, что это наши дети могут прочитать в учебниках по истории Украины для 8 класса? А такие учебники, с явным запахом "русского мира", уже почти в руках украинских школьников!.. Основной посыл рекомендованных Комиссией (МОН) учебников: если бы Украина двигалась в российском направлении — и войны бы не было и вообще, жить было бы лучше», — ранее написала она об учебнике в Facebook.