«Созрели плоды загадочного гибрида (кумкват и "рука Будды"), фантазия рисовала причудливые плоды, ожидания не подтвердились, по форме. Крона хорошая, компактная, плоды кругленькие не крупные, визуально похожи на лаймкват. Особенностью данного сорта является летнее цветение, небольшой округлый плод с очень ароматной кожурой, плоды могут оставаться на дереве до следующего цветения, не теряя своих качеств, тем самым сохраняя высокую декоративность растения. Аромат: лимон с сахаром. По вкусовым качествам: сладко-кислая мякоть, сладкая тонкая кожура. Сорт интересный», — написала Кузьмук.
Кумкват — самый маленький цитрусовый плод в мире (длина изредка достигает 4 сантиметров). Их не чистят, а едят целиком, потому что кожура у них тонкая, нежная и сладкая (пусть и чуть горчащая), зато мякоть кисловатая и не очень сочная. У плода хорошие антибактериальные свойства.
Цитрон пальчатый за необычную форму плодов называют «рукой Будды». Растение родом из Индии и Китая. У него огромные и очень ароматные плоды. По своей сути «рука Будды» — необычный вид лимона, в котором очень часто кроме кожуры ничего нет. Плоды цитрона в свежем виде не используются в пищу из-за горького вкуса. Фрукт привлекает своим необычным видом и ароматическими свойствами: из него заваривают чай, делают варенье, мармелад и духи. Из кожицы цитрона готовят цукаты. В Китае «пальчики Будды» хранят дома в качестве талисмана, приносящего удачу, счастье и долголетие.