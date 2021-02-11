В саду известной в Запорожье садовницы Татьяны Кузьмук созрели необычные фрукты - гибриды кумквата и цитрона пальчатого, который еще называют «рукой Будды». Об этом она сообщила на днях в своем Facebook

На Украине под видом защиты от COVID-19 покупателям навязывают дорогой фрукт © РИА Новости, Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

Кумкват — самый маленький цитрусовый плод в мире (длина изредка достигает 4 сантиметров). Их не чистят, а едят целиком, потому что кожура у них тонкая, нежная и сладкая (пусть и чуть горчащая), зато мякоть кисловатая и не очень сочная. У плода хорошие антибактериальные свойства.

Цитрон пальчатый за необычную форму плодов называют «рукой Будды». Растение родом из Индии и Китая. У него огромные и очень ароматные плоды. По своей сути «рука Будды» — необычный вид лимона, в котором очень часто кроме кожуры ничего нет. Плоды цитрона в свежем виде не используются в пищу из-за горького вкуса. Фрукт привлекает своим необычным видом и ароматическими свойствами: из него заваривают чай, делают варенье, мармелад и духи. Из кожицы цитрона готовят цукаты. В Китае «пальчики Будды» хранят дома в качестве талисмана, приносящего удачу, счастье и долголетие.