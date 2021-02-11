В областном совете Тернополя состоялась презентация сборника статей Степана Бандеры. Об этом 11 февраля сообщили в Telegram-канале издания Украина.ру

«Глядя на изображения фюрера украинской нации, вообще сложно поверить, что он умел писать. Относительная пухлость томика достигнута внесением туда комментариев, именного и географического указателя, словаря редко употребляемых, малопонятных и диалектных слов, фотографий. С помощью QR-кодов читатель может еще и услышать голос лидера украинских нацистов», — сыронизировали в посте.

Бильченко объяснила, как Бандера мешает Украине стать частью Европы © Facebook, Евгения Бильченко | Facebook, Евгения Бильченко | Перейти в фотобанк

Героизацию властями Украины ОУН и ее лидера Степана Бандеры осуждают Россия, Израиль и Польша.

Украинские националисты среди прочего устроили в 1943 году Волынскую резню, геноцид поляков, евреев и русских, жертвами которого стали до 150 тыс. человек.

Нынешние украинские власти официально признали организаторов Волынской резни борцами за свободу и независимость страны, хотя Бандера и был лишен звания Героя Украины.