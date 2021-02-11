Народный депутат от «Слуги народа» и чемпион мира по греко-римской борьбе Жан Беленюк и отстраненный от международных состязаний олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев сошлись в схватке по «заплыву» по снегу. Соответствующее видео появилось на странице Беленюка в Instagram 10 февраля

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«Вы все интересовались, куда делся Олег Верняев из информационного пространства! Мне удалось его отыскать! Оказывается, он активно готовится к Олимпиаде-2021 в Токио, экспериментируя с различными видами спорта», — подписал видео борец.

Кстати, в качестве геолокации к публикации он указал именно Токио, видимо настраиваясь на предстоящее соревнование.

Напомним, в середине января 2021 года Беленюк вернулся на борцовский ковер после 16-месячной паузы, завоевал золотую медаль Гран-при Zagreb Open.

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Жан Беленюк — киевлянин, народный депутат от «Слуги народа», украинский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы.

Олег Верняев — уроженец Донецка, украинский гимнаст, олимпийский чемпион 2016 года на брусьях, чемпион мира 2014 года на брусьях, шестикратный чемпион Европы. В январе 2021 года спортсмен был отстранен от международных соревнований, однако в Международной федерации гимнастики не сообщили подробностей.