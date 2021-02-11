Российский писатель и политик Захар Прилепин сыронизировал относительно американских поставок Украине военных надувных лодок. Он написал об этом в своем Telegram-канале 11 февраля

Командующий ВМС рассказал, когда Украина получит от США три катера класса Island © Rnendza, CC0, Википедия

«Надувной стране — надувные подарки. Надо еще надувной кредит дать. Надувной безвиз уже дали. Надувные факелы для факельных шествий раздать. Тысячу надувных бандер, чтоб тихо парили над Киевом. И надувную подарочную статую Свободы. Чтоб [президент Владимир] Зеленский с ней на веревочке гулял», — отметил Прилепин.

Подобные поставки являются почти единственной составляющей развития украинского военно-морского флота, так как все стратегические проекты откладываются из года в год. В частности, речь идет о ракетных катерах проектов «Лань» и «Корвет».

В прошлом году председатель парламентской фракции «Слуги народа» Давид Арахамия заявил, что действующая власть не видит приоритетности в строительстве «Корветов», которые способны брать на вооружение тяжелые противокорабельные крылатые ракеты «Нептун».

Что касается «Лани», предназначенной для патрулирования, конвоирования и, в случае необходимости, уничтожения боевых кораблей, то до 2020 года планировалось ввести в состав ВМС Украины три ракетных катера этого типа, но впоследствии график изменился, и по состоянию на февраль 2021 года ни одного катера «Лань» на Украине не появилось.