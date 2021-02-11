Президент Украины Владимир Зеленский 10 февраля направил в государственный Ощадбанк письмо, в котором сообщил, что Айварас Абромавичус не будет работать представителем государства в банке, передает «Интерфакс-Украина»

Гендиректор «Укроборонпрома» Абромавичус подумывает уйти с должности © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Кабмин назначил Абромавичуса представителем государства в Ощадбанке 4 ноября. Но чиновник отказался от должности в связи с конфликтом интересов.

«Мое заявление об уходе из набсовета Ощадбанка связано с появлением конфликта интересов. Я, как частный инвестор, сделал инвестиции в ряд компаний из сектора финансовых технологий, которые планируют конкурировать с традиционными банками. Это делает мое участие в набсовете государственного банка невозможным», — заявил Абромавичус в комментарии агентству.

Абромавичус в 2014-2016 годах возглавлял Минэкономики Украины. В июле 2019 года занимал должность главы наблюдательного совета госконцерна «Укроборонпром». С 30 августа 2019 года по начало октября 2020 года работал генеральным директором «Укроборонпрома».

Ощадбанк основан в 1991 году. Его единственным собственником является государство. Наблюдательный совет состоит из девяти человек. Шесть членов являются независимыми, три — представители государства (пропорционально от президента, Кабмина и Рады).

В октябре Зеленский подписал указ об увольнении Абрамавичуса с должности главы «Укроборонпрома» и назначении вместо него Игоря Фоменко.