Экс-президент США Дональд Трамп не сможет пользоваться сервисом Twitter, даже если он вновь станет баллотироваться на президентский пост. Об этом 10 февраля заявил финансовый директор компании Нед Сигал в эфире телеканала CNBC

«Такова наша политика: если вы удалены с платформы, вы удалены с платформы — независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или действующим политиком», — заявил Сигал.

Раунд №2, на этот раз без Украины: Трамп переживает очередной импичмент © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк

Также он упомянул в записи о своих избирателях как о «75 миллионах великих американских патриотов», которые «еще долго будут иметь весомый голос».

После беспорядков в Капитолии 6 января Facebook и Instagram также «заморозили» страницы Трампа. После инаугурации нового президента Джо Байдена их разблокировали.

По обвинению в подстрекательстве к штурму Капитолия в отношении Трампа в Сенате США стартовала процедура импичмента, инициированная демократами.