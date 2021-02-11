«Такова наша политика: если вы удалены с платформы, вы удалены с платформы — независимо от того, являетесь ли вы комментатором, финансовым директором, бывшим или действующим политиком», — заявил Сигал.
Ранее Twitter заблокировал страницу Трампа, обвинив его в подстрекательстве к насилию. Это произошло после того, как 8 января он выложил трехминутное видеообращение. В нем Трамп осудил штурм Капитолия и заявил о необходимости реформировать выборную систему США.
Также он упомянул в записи о своих избирателях как о «75 миллионах великих американских патриотов», которые «еще долго будут иметь весомый голос».
После беспорядков в Капитолии 6 января Facebook и Instagram также «заморозили» страницы Трампа. После инаугурации нового президента Джо Байдена их разблокировали.
По обвинению в подстрекательстве к штурму Капитолия в отношении Трампа в Сенате США стартовала процедура импичмента, инициированная демократами.