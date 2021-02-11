Большое количество оружия и гранат обнаружено во время обыска в здании Киева, где 10 февраля националисты из «Нацкорпуса» блокировали представителей организации «Патриоты — За жизнь», во главе которой стоит нардеп от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива. Об этом сообщило Главное управление столичной Нацполиции

Столкновения в центре Киева: полиция подыграла «Нацкорпусу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея Крищенко, происхождение изъятого огнестрельного оружия и боевых гранат будут устанавливать эксперты. С более чем сотней представителей «Патриотов — За жизнь» провели процессуальные действия.

По факту произошедшего были заведены уголовные дела о подготовке к уголовному правонарушению и хулиганстве.

Ранее представители «Нацкорпуса» устроили возле здания по адресу Тверской тупик, 3 в Киеве акцию протеста. Они утверждали, что в доме якобы расположена база «титушек» ОПЗЖ, которых привезли для дестабилизации ситуации на Украине.

В результате между националистами и участниками «Патриотов — За жизнь» завязалась словесная перепалка, переросшая в перекидывание дымовыми шашками и камнями. На место происшествия прибыла полиция, и представителей ОПЗЖ задержали. Кива заявил, что в здании участники организации готовились к чемпионату Украины по боксу.

«Патриоты — За жизнь» — общественное движение во главе с Кивой, неофициально считается силовым крылом ОПЗЖ. Ранее «Нацкорпус» распространил информацию, согласно которой члены «Патриотов — За жизнь» готовятся прибыть в Киев из других регионов Украины, радикалы пообещали помешать акциям оппонентов. Позднее стало известно, что националисты блокировали автобус в Харькове, в котором, по их сведениям, в столицу направлялись соратники «Оппозиционной платформы».

Поводом к этому стало закрытие по решению президента Украины Владимира Зеленского трех телеканалов, которые связывают с сопредседателем ОПЗЖ Виктором Медведчуком. Праворадикалы поддержали данный шаг главы государства, а Кива пообещал в противовес мобилизовать свою организацию.

Это уже не первое столкновение «Патриотов — За жизнь» и «Нацкорпуса». Летом прошлого года под Харьковом неонацисты атаковали автобус со сторонниками Кивы.