Стоит выбрать более надежный способ защиты себя и окружающих, чем медицинская маска. Об этом сказал украинский врач-вирусолог Вадим Аристов в комментарии «Главреду» 11 февраля

Медик порекомендовал пользоваться для защиты органов дыхания респиратором. Он указал, что эффект неожиданности и экономического дефицита уже прошел, и их несложно будет найти в продаже.

По его словам, «сейчас нужно пользоваться правильной защитой при респираторной инфекции». Украинского врача затравили за ношение маски — видео © скриншот видео YouTube

«Известно, что респираторы имеют в 8-12 раз больше защиту, чем медицинские маски, за счет того, что они прилегают более плотно, создают полный контур прилегания и фильтруют через всю свою толщу. А маски все же сконцентрированы на защите от передней передачи, а сверху и по бокам имеются щели», — рассказал Аристов.

Ранее о ношении респираторов высказался врач-педиатр Евгений Комаровский. Он отметил, что респиратор может предохранять от заражения, но он должен быть как минимум класса fpp2.

При этом в общественных местах люди должны быть в респираторах без клапана — он позволяет выдыхать так, что можно всех заразить, поэтому не стоит выбирать такую модель.