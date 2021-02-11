Министерство иностранных дел Литвы выступило против закупки российской вакцины от коронавируса «Спутник V», так как не хочет финансировать войну на востоке Украины. Об этом на днях сообщило агентство Delfi

ЕС принял заявку России на регистрацию вакцины «Спутник V» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

При этом он убежден, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам, так как сейчас, по его словам, сотни производителей ищут одобрения.

Ранее публикация журнала The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в Минздраве ФРГ заявили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.

В частности, многие страны пересмотрели свое отношение к «Спутнику» из-за перебоев в поставках вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска.