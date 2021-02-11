«Мне кажется, что это геостратегическое решение Литвы, поскольку вакцины покупаются на деньги наших налогоплательщиков. Мы, пожалуй, не хотим платить деньги производителю, который потом на те деньги будет покупать боеприпасы, которые можно использовать, скажем, на востоке Украины», — заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
При этом он убежден, что у Литвы не будет проблем с доступом к вакцинам, так как сейчас, по его словам, сотни производителей ищут одобрения.
Ранее публикация журнала The Lancet об эффективности «Спутника V» заставила европейских лидеров заговорить о ее применении на своей территории. Более того, в Минздраве ФРГ заявили, что обмениваются с Россией информацией по вопросам разработки и одобрения вакцины.
В частности, многие страны пересмотрели свое отношение к «Спутнику» из-за перебоев в поставках вакцины Pfizer. Производитель сообщил в середине января, что временно сократит поставки препарата в ЕС в связи с необходимостью нарастить производственные мощности для более широкомасштабного выпуска.