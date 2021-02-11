Партия «Слуга народа» 11 февраля во время съезда утвердит кандидатом в народные депутаты на 87-м округе в Ивано-Франковской области спортсмена Василия Вирастюка. Об этом сообщает LB.ua со ссылкой на источники

Яценюк не пойдет на довыборы в Раду — пресс-секретарь © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк назначили на 28 марта 2021 года из-за того, что действующий нардеп от «Слуги народа» Зиновий Андриевич сложил полномочия народного избранника — его избрали на должность городского головы города Надворная Ивано-Франковской области.

На 87-м округе баллотируется также представитель партии «За майбутне», совладелец курорта «Буковель» Александр Шевченко, кандидат от «Европейской солидарности» Маруся Зверобой и представитель «Свободы» Руслан Кошулинский.

Василий Вирастюк — уроженец Одессы, окончил школу в Ивано-Франковске, после чего обучался в местном физкультурном техникуме. Обладатель звания «Самый сильный человек мира» (2004). Среди его рекордов — тяга пяти трамвайных вагонов массой 101,5 тонны. Снимается в кино, в настоящее время живет в Киеве.