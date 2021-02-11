В США в возрасте 78 лет умер основатель и главный редактор скандально известного порнографического журнала Hustler Ларри Флинт. Об этом 10 февраля сообщил его брат, передает The Washington Post

Украинский школьник трижды умер во время урока © РИА Новости, Павел Лисицын | Перейти в фотобанк не назвал причину смерти Ларри Флинта. При этом источники из окружения Флинта уверили, что он умер из-за сердечной недостаточности.

Флинт родился 1 ноября 1942 года. В 1974 году он выпустил первый номер Hustler, а спустя два года основал компанию Larry Flynt Publications. В 1978 году Флинт пострадал от выстрела убийцы-расиста Джозефа Франклина и с тех пор вынужден был передвигаться в инвалидной коляске. По словам Франклина, он решил убить Флинта из-за того, что тот пропагандировал межрасовые половые отношения. Компания Larry Flynt Publications впоследствии неоднократно участвовала в юридических спорах со сторонниками ограничения порнографии. Журнал Hustler, в свою очередь, не раз использовался для политических заявлений.

В 2017 году Флинт разместил в газете The Washington Post объявление на целую полосу. В нем он пообещал 10 млн долларов за информацию, которая может привести к импичменту 45-го президента США Дональда Трампа.

К журналу Hustler грандиозный успех пришел после того, как Флинт опубликовал фото обнаженной Жаклин Кеннеди.

В 1996 году вышел биографический фильм «Народ против Ларри Флинта», действие которого охватывает 1970-1980-е годы. Флинта в нем сыграл актер Вуди Харрельсон, Кортни Лав исполнила роль супруги издателя, а Эдвард Нортон — адвоката. Режиссером картины выступил Милош Форман.