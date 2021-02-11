По ее словам, власти Германии уже получили первые доклады о мутациях вируса. Канцлер отметила, что в правительстве осознают, что штаммов становится все больше, и вопрос лишь в том, как быстро увеличивается их количество.
Меркель также объявила, что по итогам совещания было принято решение продлить локдаун, введенный в стране 2 ноября прошлого года, до 7 марта.
В начале ноября Германия ввела жесткий карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. По распоряжению Меркель закрылись, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, ограничивается работа магазинов. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.