Третья волна коронавируса уже обозначилась, и с ней необходимо бороться. Об этом 10 февраля заявила канцлер Германии Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель по вопросу о противодействии пандемии, передает РИА Новости

Коронавирус в Европе: инфицирован бельгийский принц, «масочный скандал» во Франции, Меркель призывает не терять бдительность © AFP, SEBASTIEN BOZON

Меркель также объявила, что по итогам совещания было принято решение продлить локдаун, введенный в стране 2 ноября прошлого года, до 7 марта.

В начале ноября Германия ввела жесткий карантин из-за роста случаев заражения коронавирусом. По распоряжению Меркель закрылись, в частности, рестораны, бары, кинотеатры, развлекательные заведения, фитнес-клубы, бассейны, ограничивается работа магазинов. Жителям страны запрещено собираться в компаниях более десяти человек в общественных местах.