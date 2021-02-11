Премьер Украины Денис Шмыгаль подписал постановление о запрете регистрации в стране произведенных в РФ вакцин от коронавируса. Текст документа опубликовали 10 февраля на сайте правительства

Скоро на Украине начнет зарождаться теневой рынок вакцин — Якубин © Facebook Алексея Якубина

Верховная Рада признала Россию «государством-агрессором» в январе 2015 года. Минздрав Украины неоднократно заявлял, что российские вакцины в стране регистрировать не будут.

В начале января харьковская фармацевтическая компания «Биолек» подала заявку на регистрацию на Украине «Спутника V». Документ был опубликован на сайте украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» вместе с заявлением главы ее политсовета Виктора Медведчука. Он назвал отказ Украины от «Спутника V» преступлением и заявил, что виновные должны понести ответственность.

После предложения «Биолека» глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил, что, несмотря на «истерию по поводу регистрации "Спутника V", которую устроила одна политическая сила», регистрировать российскую вакцину в стране «никто не будет».

«Спутник V» в августе 2020 года стал первой зарегистрированной в России вакциной. Власти одобрили его использование до завершения третьей фазы клинических испытаний. В Евросоюзе и США быструю регистрацию «Спутника V» встретили скептически. Однако позже, в начале февраля, медицинский журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы испытаний «Спутника V», проведенной московским отделением голландской контрактной исследовательской организации Crocus Medical. Исследование показало, что эффективность вакцины составила 91,6%.

Сейчас вакцина «Спутник V» одобрена в ряде стран, в том числе в Белоруссии, Аргентине, Сербии, Венесуэле, Венгрии, ОАЭ, Иране и Армении. В России препарат с 18 января используется для массовой вакцинации населения.