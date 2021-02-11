Он назвал степень изношенности электросетей очень высокой, в особенности это справедливо в отношении местных распределительных сетей, где ситуация очень плохая.
«Там высочайший уровень потерь электроэнергии. По некоторым облэнерго только утвержденные нормативы потерь достигают 18% — почти каждый пятый киловатт-час уходит в никуда», — подчеркнул эксперт.
По его словам, отрасль требует инвестиций и серьезных ремонтов: огромное количество сетей настолько изношены, что их нужно прокладывать заново.
Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.
Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало.
При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.