Почти каждый пятый киловатт бесследно исчезает в украинской энергосистеме, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

Он назвал степень изношенности электросетей очень высокой, в особенности это справедливо в отношении местных распределительных сетей, где ситуация очень плохая.

«Там высочайший уровень потерь электроэнергии. По некоторым облэнерго только утвержденные нормативы потерь достигают 18% — почти каждый пятый киловатт-час уходит в никуда», — подчеркнул эксперт.

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind

Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.

Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало.

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.