Махинации энергопоставщиков на Украине — не главная проблема энергосистемы страны, находящейся в крайней степени изношенности, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

«Конечно, злоупотребления и махинации возможны, без этого никак, но на общем фоне это не такая уж большая проблема. Куда опаснее то, что все это хозяйство через 15 лет может вообще перестать работать», — отметил эксперт.

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«Сети в таком состоянии, что потери происходят уже сами по себе», — подчеркнул Марунич.

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Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало.

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.