«Конечно, злоупотребления и махинации возможны, без этого никак, но на общем фоне это не такая уж большая проблема. Куда опаснее то, что все это хозяйство через 15 лет может вообще перестать работать», — отметил эксперт.
По его мнению, система электроснабжения Украины находится в таком состоянии, что «там красть уже особо нечего».
«Сети в таком состоянии, что потери происходят уже сами по себе», — подчеркнул Марунич.
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Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало.
При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.