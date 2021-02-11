Украинские власти в преодолении энергетического кризиса надеются лишь на то, что весной наступит потепление и потребности страны в электроэнергии снизятся, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

Никакого «плана Б» на случай прекращения поставок российского и белорусского электричества у Киева нет, подчеркнул эксперт.

«На самом деле все только ждут весны, когда потребление, по идее, должно упасть и снизится необходимость в импорте. Пусть это дико звучит, но это факт», — констатировал Марунич.

Власти рассчитывают, что весной импорт не понадобится, однако это верно только в том случае, если не будет какого-то форс-мажора, например выхода из строя блока атомной электростанции, что в последнее время происходит регулярно.

Авария на крупнейшей ТЭС Украины. Что произошло в Энергодаре © скриншот видео Gone With The Wind Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.

Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало.

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.