Богатейший украинский олигарх Ринат Ахметов больше не может поставлять на Украину уголь из принадлежащих ему шахт в Ростовской области Российской Федерации, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

«Ахметов прекрасно возил до 2018 года уголь со своих российских шахт на свои же теплоэлектростанции в Луганской области, пока ему блокаду не учинили», — сказал эксперт.

Секрет успеха. Как Ахметов выкручивает руки власти и наживается на Украине © скриншот видео "System Capital Management (СКМ)"

Как отмечал Марунич, запретом на перевозки ахметовского угля компания «Российские железные дороги» нанесла мощный удар по близкому к тогдашнему президенту Украины Петру Порошенко олигарху.

«Ваш РЖД фаустпатрон в задницу Ахметову запустил… Это реальные санкции, которые наносят мощный удар. Я не знаю, как Ахметову компенсируют эти убытки», — отмечал Марунич.

Эксперт подчеркнул, что эта ситуация была заложена в те времена, когда украинские власти ввели официальную блокаду Донбасса под давлением радикалов в 2017 году. Ущерб от блокады за первый год составил миллиарды долларов США.

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Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что «пронесет».

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня, и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.