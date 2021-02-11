Штаты заинтересованы в продвижении НАТО на восток, в связи с чем готовы дотировать Украине миллиарды, если та останется без транзита российского газа. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политтехнолог Марат Баширов

По его словам, американцы смотрят в сторону двух траекторий развития отношений с Украиной.

«Первая — военная, они заинтересованы в продвижении НАТО на восток, и это была одна из причин, по которой были серьезные разногласия между Россией и Украиной еще во времена господина Януковича. Он готов был, что называется, сдать Украину НАТО», — сказал Баширов.

Марат Баширов: Для американцев Зеленский – разменная монета © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Как только, например, этот транзит закончится, то очень туго придется экономике Украины, которая и так находится в преддефолтном состоянии. И американцам придется дотировать несколько миллиардов в год, чего им, конечно, не очень хочется. Но им придется это делать, если они хотят сохранить тренд по первой политике, которая касается НАТО», — заключил Баширов.

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