Эксперт отметил, что нигде не видел хоть сколько-нибудь убедительного доказательства, что поставки из республик Донбасса на Украину имели место.
«Якобы они (доказательства. — Ред.) где-то есть, но обществу их не предъявляют. Но все равно это не такие объемы, чтобы они имели существенное значение. Насколько мне известно, объемы добычи там упали», — отметил эксперт.
Он напомнил, что такого рода поставки официально запрещены, за это вводят санкции.
Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.
Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что «пронесет».
При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.