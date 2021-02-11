Поставки угля из ДНР и ЛНР на Украину если и осуществляются, то их объемы крайне незначительны, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в интервью Украина.ру 9 февраля

Эксперт отметил, что нигде не видел хоть сколько-нибудь убедительного доказательства, что поставки из республик Донбасса на Украину имели место.

«Якобы они (доказательства. — Ред.) где-то есть, но обществу их не предъявляют. Но все равно это не такие объемы, чтобы они имели существенное значение. Насколько мне известно, объемы добычи там упали», — отметил эксперт.

Уголька не найдется? Как Украина импортирует уголь из ДНР и ЛНР © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

Интервью Марунича можно прочитать на нашем сайте.

Эксперт в сфере энергетики также рассказал, что Украина на пороге энергетического кризиса, запасов угля на тепловых электростанциях осталось совсем мало, но Киев пассивно ждет весны в надежде, что «пронесет».

При этом изношенность электросетей, особенно региональных, достигла запредельного уровня и Украина может погрузиться во тьму лет через 10-15, если срочно не начать их замену, подчеркнул Марунич.