При выборе образа к 14 февраля украинские специалисты рекомендуют обратить внимание не только на красоту и женственность нарядов, но и на их удобство, чтобы получить от свидания максимум удовольствия. Подборку представил журнал «Новое время» 10 февраля

«Земля голубая, как апельсин»: Украина пролетела мимо «Оскара» © kino-teatr.ua

Первое, что придет в голову надеть в этот день почти любой девушке, — красное платье, которое давно считается вневременной классикой и как нельзя лучше подходит к тематике.

Можно, считают специалисты, обратиться к еще более «вечному» и по завету французского модельера Коко Шанель выбрать беспроигрышный для любого случая вариант — маленькое черное платье.

Брючный костюм, по мнению украинских дизайнеров, тоже может стать хорошим нарядом для праздника, тем более современные модели не все по-деловому строги, и предпочтение можно отдать женственным вариантам.

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Еще один возможный образ для свидания — классический «белый верх, черный низ», но тут важно, чтобы блузка подчеркивала изгибы фигуры, открывала руки или спину, настраивая на романтическое настроение.

И наконец, последний вариант, предложенный украинскими экспертами, — это модный топ с открытыми плечами в дуэте с брюками. Здесь можно дать разгуляться фантазии: поэкспериментировать с высотой посадки брюк, материалами и вырезом топа.