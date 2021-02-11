Украинские дизайнеры утверждают, что в их коллекциях есть все необходимое, чтобы составить один из 5 возможных образов для Дня всех влюбленных.
Первое, что придет в голову надеть в этот день почти любой девушке, — красное платье, которое давно считается вневременной классикой и как нельзя лучше подходит к тематике.
Можно, считают специалисты, обратиться к еще более «вечному» и по завету французского модельера Коко Шанель выбрать беспроигрышный для любого случая вариант — маленькое черное платье.
Брючный костюм, по мнению украинских дизайнеров, тоже может стать хорошим нарядом для праздника, тем более современные модели не все по-деловому строги, и предпочтение можно отдать женственным вариантам.
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Еще один возможный образ для свидания — классический «белый верх, черный низ», но тут важно, чтобы блузка подчеркивала изгибы фигуры, открывала руки или спину, настраивая на романтическое настроение.
И наконец, последний вариант, предложенный украинскими экспертами, — это модный топ с открытыми плечами в дуэте с брюками. Здесь можно дать разгуляться фантазии: поэкспериментировать с высотой посадки брюк, материалами и вырезом топа.