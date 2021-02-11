Главное условие для тех украинских журналистов, которые хотят работать в RT, это честно работать на Россию и разделять редакционную политику телеканала, сказала главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Украина.ру, опубликованном 9 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Эти СМИ были вынуждены остановить свою работу.

«Тех людей, которые готовы честно работать на Россию, тех, кто разделяет нашу редакционную политику, мы готовы взять на работу. У нас много проектов», — подчеркнула Симоньян.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В частности, RT нужны операторы, монтажёры, редакторы и представители других телевизионных профессий, уточнила Симоньян.

Интервью Симоньян можно прочитать на нашем сайте.

После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов «112 Украина», ZIK и NewsOne, Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».