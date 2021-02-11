2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Эти СМИ были вынуждены остановить свою работу.
«Тех людей, которые готовы честно работать на Россию, тех, кто разделяет нашу редакционную политику, мы готовы взять на работу. У нас много проектов», — подчеркнула Симоньян.
Она рассказала, что руководит телеканалом RT пятнадцать лет, с момента его основания, и настоящих профессионалов не хватает всегда.
В частности, RT нужны операторы, монтажёры, редакторы и представители других телевизионных профессий, уточнила Симоньян.
Интервью Симоньян можно прочитать на нашем сайте.
После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов «112 Украина», ZIK и NewsOne, Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».
Предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».