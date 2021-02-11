Украинские журналисты становятся ненужными из-за того, что их страна из независимого государства стала колонией США, сказала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в интервью Украина.ру, опубликованном 9 февраля

2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Эти СМИ были вынуждены остановить свою работу.

«Мне искренне жаль людей. Они потеряли работу из-за того, что просто делали своё дело, а их страна стала захолустным штатом-колонией США, из-за того, что их президент никакой не самостоятельный политик, а марионетка в чужих руках», — подчеркнула Симоньян. Она призвала обратить внимание на то, как Америка молниеносно приветствовала это решение киевского режима.

Зачем Зеленский на самом деле запретил телеканалы Медведчука. Размышления над политической картой Украины © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Интервью Симоньян можно прочитать на нашем сайте.

После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов «112 Украина», ZIK и NewsOne, Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».

Предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».