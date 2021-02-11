2 февраля президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против оппозиционных телеканалов «112 Украина», ZIK и NewsOne. Эти СМИ были вынуждены остановить свою работу.
«Мне искренне жаль людей. Они потеряли работу из-за того, что просто делали своё дело, а их страна стала захолустным штатом-колонией США, из-за того, что их президент никакой не самостоятельный политик, а марионетка в чужих руках», — подчеркнула Симоньян. Она призвала обратить внимание на то, как Америка молниеносно приветствовала это решение киевского режима.
Интервью Симоньян можно прочитать на нашем сайте.
После того как Зеленский фактически вышвырнул на улицу журналистов «112 Украина», ZIK и NewsOne, Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале предложила работу сотрудникам украинских СМИ, «только что закрытых демократом Зеленским».
Предложение Симоньян касается также всех работников российской медиасферы, которым «остохренело работать против своей страны на разных помойках, кто готов работать честно на своё государство и разделяет нашу редакционную политику».